Москва, 11 октября, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Почти 1,4 тыс. единиц оружия и спецсредств было изъято службой безопасности московского аэропорта «Шереметьево» у вылетающих пассажиров с начала текущего года. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Lester Lefkowitz Багаж

По данным пресс-служба, за девять месяцев текущего года перед полётом были досмотрены более 19 миллионов пассажиров, вылетавших из аэропорта «Шереметьево». С начала года службой безопасности было изъято четыре единицы огнестрельного оружия, 66 единиц холодного оружия и 23 единицы других видов оружия, а также 1305 единиц других специальных средств.

Кроме того, были изъяты 1883 боеприпаса, из них 27 гранат, 1498 колюще-режущих предметов, 20 715 пиротехнических средств.

За период 2018—2019 годов на досмотрах пассажиров, прибывших из зарубежья на трансферных авиарейсах, службой безопасности было выявлено 193 единицы оружия и 1531 единица боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нарушениях, которые обнаружила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) в ходе проверки работы сотрудников московского международного аэропорта «Шереметьево» после инцидента с обнаружением пистолета на борту самолёта в ручной клади одного из пассажиров авиарейса Москва — Бургас.