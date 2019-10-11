Анкара, 11 октября, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Турецкие вооружённые силы с начала операции «Источник мира» потеряли убитыми четверых военнослужащих, сообщает 11 октября турецкое министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Ранее сообщалось о гибели сержанта и рядового.

В своём последнем сообщении пресс-служба минобороны Турции извещает о гибели в ходе боевых действий ещё двоих военнослужащих.

Турецкое военное ведомство указывает, что военнослужащие погибли в столкновениях с «террористами «Рабочей партии Курдистана» и Сил самообороны сирийских курдов».

Таким образом, с начала военной операции «Источник мира» турецкие военные официально подтвердили гибель четырех военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября Турция проводит военную операцию «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. Боевые действия в основном ведутся против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.