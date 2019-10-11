Таллин, 11 октября, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Дети граждан третьих стран должны иметь возможность посещения детских садов в Эстонии вне зависимости от языка, национальности или основания, на котором они и их родители находятся в Эстонии. Об этом сегодня, 11 октября, заявил канцлер МВД Эстонии Лаури Лугна, пишет портал эстонского общественного вещателя ERR.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее в Эстонии заявляли, что могут начать запрещать детям украинских гастарбайтеров посещать детские сады из-за того, что у них не оформлен временный вид на жительство, а в Эстонии они находятся, например, по рабочей визе.

«Их обучение и услуги здравоохранения оборачиваются дополнительной нагрузкой для местных самоуправлений. Это может превратиться в проблему (…) Обучая этих детей за свой счет и оплачивая им услуги здравоохранения, муниципалитеты, по сути, оказываются вне закона», — сказал, в частности, градоначальник Маарду.