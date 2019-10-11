Екатеринбург, 11 октября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал помыть город до прихода зимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Александр Высокинский

Мэр уточнил, что городу нужно «зайти в зиму» чистым. Для этого будут вымыты подпорные стенки, путепроводы и мосты.

Градоначальник рассчитывает, что благодаря проведённым работам вся «летне-осенняя» грязь будет убрана.

Напомним, ранее в Екатеринбурге закончили подготовку снегоуборочной техники к будущей зиме. Часть машин была отремонтирована, ещё часть приедет в город к зиме.