Нью-Дели, 11 октября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл на переговоры в Индию, 11 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Китайский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в городе Мамаллапурам 11 октября и 12 октября.

Одной из главных тем переговоров между Си Цзиньпином и Нарендрой Моди должна стать ситуация в Кашмире.

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