Симферополь, 11 октября, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Власти Севастополя подпишут с крымскими коллегами соглашение о реализации общих подходов к социальной политике и экономической политике регионов, чтобы с одинаковыми подходами выходить на федеральный уровень. Об этом 11 октября журналистам сообщил и.о. губернатора города-героя Михаил Развожаев.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Мы приехали в Симферополь практически полным составом обновленного правительства Севастополя. Подробно обсудили все вопросы и договорились о том, что до конца года подпишем отдельное соглашение о реализации общих подходов и к социальной политике, и в экономической политике, чтобы и Севастополь, и Крым с этими одинаковыми подходами выходили на федеральный уровень», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти двух субъектов сообщили, что до конца 2019 года между Крымом и Севастополем будет закрыт вопрос урегулирования границ.