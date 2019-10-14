Москва, 14 октября, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Если государство решит, что смысл его существования состоит в том, чтобы обеспечивать успехи бизнеса, приравняв их к достойной жизни всех граждан, то ничем хорошим это не кончится. Почему это правило непреложно, обсуждает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

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Посмотрите на то, как развивается российская медицина, а точнее говоря, не развивается, а загибается в тех рамках, в которые ее поставило безудержное идолопоклонство перед рынком как бы освобожденного от идеологии российского государства. Поликлиники, которые во многом занимаются поставкой пациентов для частных клиник, это лишь первое, хотя и самое заметное звено той порочной цепи, которое приводит к буквально всенародному бедствию. Из государственной медицины начинают бежать по частным лавочкам и специалисты, и пациенты, и, в конце концов, ресурсы.

Да, многие частные медицинские компании «с целью развития» работают в сфере ОМС и получают деньги не только с обратившихся к ним клиентов, но и от государства. То есть, считайте, из кармана тех же самых клиентов, заплативших свои налоги. Балабольство и демагогия о том, что государство таким образом поднимет бизнес, а бизнес поднимет всех, можно оставить в прошлом. За последние десятилетия дико возросшая смертность и упавшая рождаемость четко говорят о том, что эти игры надо прекращать. И проводить эксперименты на каком-то другом поле и другом материале.

Читайте статью Галины Смирновой «Частный бизнес чиновников за государственный счёт: что губит нацпроекты».