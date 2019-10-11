Стамбул, Турция, 11 октября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса на повестке дня не стоит, заявил 11 октября в Стамбуле генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Policy Networks Йенс Столтенберг

Такое заявление Столтенберг сделал в эфире телеканала NTV по итогам встречи с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.

На встрече с ними генсек НАТО выразил обеспокоенность турецкой военной операцией в Сирии.

«Об этом речь не идёт. Некоторые члены альянса могут высказывать свои мнения, между ними могут быть разногласия, но мы были и будем самым эффективным альянсом в истории», — сказал Столтенберг в телеэфире, отвечая на вопрос, могут ли Турцию исключить из НАТО.

Напомним, ранее Столтенберг провел закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября вооружённые силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Главным образом она направлена против Рабочей партии Курдистана и вооружённых отрядов сирийских курдов.