Манчестер, Великобритания, 11 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Соболезнования выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пострадавшим при нападении злоумышленника в центре британского города Манчестера. Об этом 11 октября сам Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Think London Борис Джонсон

Джонсон заявил, что шокирован произошедшим в Манчестере и его мысли с теми, кто пострадал при нападении и кого это как-то коснулось. Кроме того, Джонсон выразил благодарность экстренным службам и полиции Великобритании за быструю реакцию на информацию о нападении на людей.

Как сообщила полиция Манчестера, подозреваемый в нападении на людей в торговом центре (ТЦ) Arndale был задержан на месте преступления. В настоящее время 40-летнего мужчину допрашивают в полиции. Рассматриваются все возможные версии потенциальных мотивов нападавшего.

В результате нападения медицинская помощь понадобилась пяти пострадавшим, четверо из них были госпитализированы с ножевыми ранениями. Среди пострадавших две женщины, одной из них 19 лет. Состояние раненых оценивается как стабильное. Территория ТЦ оцеплена, расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного с холодным оружием на посетителей ТЦ в Манчестере.