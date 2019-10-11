Москва, 11 октября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Сделка по зенитно-ракетным комплексам С-400 выгодна России и Турции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Он отметил, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу предельно ясно объяснил, почему его страна, решив заиметь собственные ПВО, в качестве партнера выбрала именно Россию.

«Конечно, многое определяется качеством зенитно-ракетных комплексов С-400. Но дело не только в этом. Россия не обставляла эту сделку никакими условиями. У нас есть товар, у них — деньги. Сделка выгодна обеими сторонам. Вот и все», — отметил сенатор.

Вместе с тем генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу закупку Анкарой российских ЗРК С-400 и выразил озабоченность решением Турции.