Малоярославец, Калужская область, 11 октября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. В Малоярославце Калужской области на берегах реки Лужа 11 октября финишировал региональный этап акции «Вода России 2019». В завершающий день акции было собрано для утилизации 250 мешков мусора. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru Порядка 150 волонтёров приняли участие в уборке реки Лужа

Порядка 150 представителей органов государственной власти, предприятий, учебных заведений и общественных организаций приняли участие по уборке берегов реки Лужа. В Малоярославце воспитанники детского сада «Синяя Птица» подготовили для экологических волонтеров театрализованное представление «Река Лужа».

Калужская область в числе первых регионов страны поддержала федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Количество калужских добровольных защитников окружающей среды ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году экологическая акция «Вода России» объединила свыше десяти тысяч калужан, а в 2019 году в акции приняли участие уже около 50 тысяч волонтёров.