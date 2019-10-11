Москва, 11 октября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. После запуска новых объектов генерации электроэнергии в Крыму остался нерешённым вопрос модернизации распределительного сетевого комплекса. Об этом заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Минэнерго РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«После введения объектов новой генерации в республике вопрос комплексного развития и реновации распределительного сетевого комплекса в регионе остаётся нерешённым», — отметил Черезов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани 18 марта 2019 года. Балаклавская и Таврическая станции дают полуострову 940 МВт. Ещё 850 МВт обеспечивает энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения РФ. Помимо этого, 160 МВт дают прежние объекты генерации. И ещё 129 МВт новая Сакская ТЭЦ.