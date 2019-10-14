Киев, 14 октября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Шумиха вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая вылилась в предложение устроить импичмент, произошла для Трампа как нельзя более вовремя. О том, какие преференции ухитрился получить Трамп из этой, казалось бы, невыигрышной для него ситуации, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Gage Skidmore Рик Перри

По сумме факторов, которые сыграли в пользу Трампа, у многих создалось впечатление, что он и является автором некоей затеи, граничащей с провокацией. Версия эта, похоже, приобрела такую популярность, что Трампу даже пришлось оправдываться, заявляя, что инициатива разговора с украинским президентом исходила вовсе не от него, Трампа, а явилась результатом «уговоров» министра энергетики Рика Перри. Перри, якобы, надо было всего лишь добиться, чтобы Трамп и Зеленский обсудили вопрос сжиженного природного газа. Но, судя по всему, увлекшись, Трамп заодно поговорил о чем-то еще, с чем Зеленскому теперь придется жить. Так это выглядит в изложении президента США.

Пригрозив Джо Байдену Зеленским, Трамп в действительности не начал, а продолжил погоню за своим конкурентом, на которого точит зуб еще и Китай.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Трампы, «охотники» и украинский токсикоз».