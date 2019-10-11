Стамбул, Турция, 11 октября, 2019, 16:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Стамбуле, сообщает 11 октября администрация турецкого президента.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Встреча была проведена в закрытом режиме, её содержание не раскрывается.

Уточняется, что ранее генсек Североатлантического альянса встречался с министром обороны и главой МИД Турции Хулуси Акаром и Мевлютом Чавушоглу.

После этих встреч состоялась совместная пресс-конференция, на которой Столтенберг выразил обеспокоенность турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии.

Напомним, большинство стран — членов НАТО, куда входит и Турция, высказались резко против турецкой операции «Источник мира» в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, в основном направленной против отрядов сирийских курдов.