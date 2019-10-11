Ашхабад, 11 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Туркмения готова помочь в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Саммите глав государств СНГ, передает «Туркменистан сегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ

Туркменский лидер подчеркнул, что для всех жителей Содружества эта дата является священной.

Бердымухамедов отметил, что в странах СНГ стараются сохранить память о солдатах и офицерах, завоевавших Великую Победу, а также о тех кто своим тяжелым трудом внес неоценимый вклад в ее достижение.