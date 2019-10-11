Сухум, 11 октября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Артиллеристы российской военной базы в Абхазии завершили одномесячный лагерный сбор, проведенный в условиях морского побережья и горно-лесистой местности. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru Артиллеристы военной базы РФ в Абхазии

Во время полевых занятий на полигонах Цабал и Нагвалоу расчеты минометов и артиллерийских гаубиц Д-30 совершенствовали навыки по развертыванию орудий и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, быстрой смене позиций после выстрела. Также артиллеристы отработали новые способы выполнения учебно-боевых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в обстановке современного боя.

Военнослужащие прошли тренировки по стрельбе и управлению огнем из всего штатного артиллерийского вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок «Акация» и реактивных систем залпового огня «Град».

Всего в лагерном сборе приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц военной техники и крупнокалиберных артиллерийских орудий.