Токио, 14 октября, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Евросоюз подумывает о том, чтобы возобновить импорт продовольствия, произведенного в японской префектуре Фукусима. О том, почему успокоительные речи о том, что опасность радиационного заражения в окрестностях Фукусимы уже позади, зазвучали слишком рано, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

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Запрет на рис из префектуры Фукусима ЕС снял еще 2017 году, теперь же, возможно, будет снят и запрет на импорт рыбы и морепродуктов из японских префектур Иватэ и Мияги. Правительство Японии затратило немало сил, чтобы убедить потенциальных покупателей в лице ЕС, КНР, Южной Кореи и США возобновить импорт продовольствия из Фукусимы и соседних префектур.

По утверждениям японских официальных лиц, научные исследования продовольствия показывают его безопасность. Вот только достаточно ли этих заверений для того, чтобы закупать японское продовольствие? Нет, никто не пытается уличить японских ученых или политиков в том, что, говоря о Фукусиме, они приводят ложные данные. Но дело в том, что радиоактивные отходы (в частности, загрязненная вода с АЭС «Фукусима»), постепенно переполняют отведенные для них места хранения. А что касается воды, то в 2022 году ее, возможно, придется слить в океан.

Японские ученые заявляют, что эта вода не представляет большой угрозы, но японские рыбаки беспокоятся уже заранее. Вряд ли кто-то из покупателей захочет после сброса воды — пусть даже малорадиоактивной — покупать японскую рыбу.

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Опасная «Фукусима-1» — это надолго».