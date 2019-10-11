София, 11 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Болгарская компания Kinetik Automotive представила свой первый электрокар — спидстер Kinetik 07. Об этом сообщается на сайте Motor.

Motor Kinetik 07

Автомобиль построен на шасси от британской компании Caterham. Представлена модель была на спецмероприятии в Софии.

Kinetik 07 — это двухместный спортивный автомобиль с открытым верхом и почти без боковых стекол, то есть классический спидстер. Модель предназначена для спортивной трассы, однако имеет также сертификат для дорог общего пользования.

Спидстер оборудован силовым агрегатом, мощность которого составляет 644 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Запас хода пока не известен. С 0 до 100 км/ч спорткар разгоняется за 2,7 секунды.

По мнению главы Kinetik Automotive Теодосия Теодосиева, ездить на Kinetik 07 — это как «существовать в другом мире, где действуют другие законы физики».

Напомним, ранее появилась информация, что Chevrolet оснастил свой новый гоночный спорткар Corvette C8. R 500-сильным двигателем.

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