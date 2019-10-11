Нижний Новгород, 11 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Нижегородская область по итогам января-сентября текущего года увеличила ввод жилья на 12,1% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. За указанные период в регионе построено 967,4 тыс. кв метров жилья, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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Также за девять месяцев вырос объем работ в строительном комплексе в сопоставимых с 2018 годом ценах на 28,2%. Общий объем выполненных строительных работ в денежном выражении составил 110,7 млрд рублей.

В минстрое региона уточнили, что по объему жилищного строительства Нижегородская область занимает 12-е место в России.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2019 года жилье в новостройках подорожало практически во всех регионах Приволжского федерального округа. В абсолютных ценах самые дорогие квартиры на первичном и вторичном рынках продаются в Татарии — по 65 475 и 69 326 рублей за 1 кв. метр. Самые дешёвые — в Марий Эл: 38 029 рублей и 37 109 рублей.