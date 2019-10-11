Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Проверки на хронический алкоголизм для тех, кто был лишен прав за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно только приветствовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу министерства здравоохранения.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, получающих права или возвращающих их после лишения. Предполагается проводить тесты на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм.

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«Когда речь идет о гражданах, лишенных прав за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, эту инициативу можно только приветствовать. Она давно назрела.

Что же касается всех остальных, то это вопрос дискуссионный. Помимо всего прочего, у нас не так уж много лабораторий, где можно сделать такие анализы, так что прохождение комиссий затянется.

Возможно, стоит рассмотреть вариант с «тест-полосками» для тех, кто получает права впервые: полной картины это не даст, но, по крайней мере, покажет, кому стоит сдавать полноценный тест, а кому нет», — отметил Александр Холодов.