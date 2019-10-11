Проверять на алкоголизм нужно лишенных прав за пьяную езду – эксперт
Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Проверки на хронический алкоголизм для тех, кто был лишен прав за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно только приветствовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 11 октября, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу министерства здравоохранения.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, получающих права или возвращающих их после лишения. Предполагается проводить тесты на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм.
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