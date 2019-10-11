Великий Новгород, 11 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В XXIII Международном театральном фестивале Ф.М. Достоевского в Новгородской области примут участие театра из семи стран. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном театрально-концертном агентстве, в программе фестиваля — постановки 21 театра из России, Франции, Польши, Финляндии, Турции, Северной Македонии, Армении и Белоруссии.

Culture.ru Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского

Фестиваль состоится с 6 по 13 ноября 2019 года в Великом Новгороде и Старой Руссе. Зрители увидят на сцене восемь произведений Достоевского: «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы», «Кроткая», «Село Степанчиково и его обитатели», «Неточка Незванова», «Дядюшкин сон».

«Среди них как остросовременные экспериментальные постановки, так и традиционные костюмные драмы и комедии», — отметили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Спектакли будут проходить одновременно на семи площадках Великого Новгорода и Старой Руссы, в том числе в залах Дома-музея Ф.М. Достоевского в Старой Руссе.

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