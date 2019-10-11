Томск, 11 октября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Пожар в двух частных жилых домах произошёл 11 октября на ул. Залоговой в Октябрьском районе Томска. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 04:34 по местному времени.

Великий лондонский пожар. Около 1670

К моменту приезда пожарных горело внутри двухэтажного кирпичного дома, также огнём была охвачена крыша. Пламя перекинулось на соседний одноэтажный бревенчатый дом.

Из кирпичного дома через окно спасли двух человек — хозяев. 60-летний мужчина госпитализирован с ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени, ожогами кистей и ступней.

Пожар потушили в 07:00 на площади 149 кв. м. С огнём боролись 15 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 2836 пожаров.

Читайте также: 16 пожаров произошло за сутки в Томской области