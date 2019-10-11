Донецк, 11 октября, 2019, 15:26 — ИА Регнум. За прошедшую неделю военнослужащие Народной милиции ДНР сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА), заявил 11 октября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«За прошедшую неделю благодаря профессиональным действиям наших защитников враг потерял три беспилотных летательных аппарата — два БЛА типа «Фантом» и один типа «Мэвик», — рассказал он.

Он также добавил, что беспилотники использовались украинской стороной для корректировки огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что Украина будет создавать двигатели для ударных беспилотников совместного украино-турецкого производства.

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