Донецк, 11 октября, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) поднимут в Минске вопрос согласования новой даты для возобновления разведения сил в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР), заявила 11 октября полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«Ключевым моментом является синхронность и согласованность действий, — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей. — Выполнение любых действий по разведению должно быть синхронным — начинаться и завершаться с обеих сторон в совместно согласованные сроки».

Напомним, следующая встреча контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе запланирована на 15 октября в Минске.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намеревались сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.

Читайте также: Будем голодать и пить воду из крана: сорвут ли планы Зеленского по Донбассу