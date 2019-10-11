Ярославль, 11 октября, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Ярославле закрывается единственный магазин «Наша Радуга» торговой сети «Ашан». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия». Торговая точка прекратит работу с 30 ноября. В магазине трудятся 54 человека, им предложено трудоустроиться в других гипермаркетах «Ашана». Причинами закрытия магазина в сети назвали конкретные запросы рынка именно в Ярославле.

Закрывающийся магазин в Ярославле

«Неотъемлемой частью стратегии операционной эффективности является своевременный ответ на запросы рынка, что подразумевает постоянный мониторинг деятельности всех магазинов. В рамках перехода на новую бизнес-модель компания проводит комплексный анализ показателей всех магазинов. Решения принимаются по каждой отдельной площадке и не стоит их масштабировать на все точки сети», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия».

На территории Ярославской области осталось 6 торговых точек сети «Ашан», которые расположены в Ярославле, Рыбинске и Угличе. По данным ярославского департамента АПК в первом полугодии 2019 года общий объем розничной торговли в Ярославле составил 70 миллиардов 40,8 миллионов рублей, на втором месте по рознице идет Рыбинск — 17 миллиардов 270 миллионов рублей. Данные цифры практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.