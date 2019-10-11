Ярославль, 11 октября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В Ярославле в 2019 году выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля. В связи с этим городские власти призвали перевозчиков к соблюдению правил дорожного движения.

УМВД по ЯО ДТП на Московском проспекте в Ярославле

«За девять месяцев этого года в городе произошло 125 ДТП с участием общественного транспорта, это на 10% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По вине самих водителей общественного транспорта произошло 41 ДТП», — рассказал заместитель начальника центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области Александр Кошелев.

В 29 случаях к аварии приводили нарушения условий труда и отдыха водителей общественного транспорта. Причиной аварии могут быть и погодные условия. В мэрии Ярославля объявили об изменении условий стоянки транспортных средств в центре города в зимний период.

«В целях обеспечения содержания улично-дорожной сети в зимний период на участке улицы Свободы от улицы Комсомольская до улицы Республиканская действует ограничение стоянки транспортных средств со стороны нечетных домов — по нечетным дням месяца, со стороны четных домов — по четным дням месяца», — говорится в официальном сообщении мэрии Ярославля.

Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2019 года.