Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. Более семи тысяч петербуржцев приняли участие в онлайн-голосовании о тематической наполненности будущего нового городского парка на проспекте Добролюбова, где ранее планировалось построить судебный квартал. Голосование завершено, в Смольном подвели его итоги.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка будущего парка на пр. Добролюбова

Напомним, 4 сентября имя «Тучков буян» объявили победителем интернет-голосования за название будущего парка на Ватном острове Петроградской стороны.

В голосовании по вопросу наполнения нового парка за предложение создать там главный городской газон отдано 88% голосов. За зимний каток проголосовали 84%, за ботанический сад — 77%, за фонтаны-шутихи — 77%, за открытую сцену — 75% (можно было выбрать несколько вариантов ответов). Таким образом, определилась первая пятерка предпочтений.

За городской пляж на этой территории было отдано 70% голосов, за роликовую и ледовую дорожку — 66%, за детский городок — 65%, за музей ветра — 64%, за ресторанную улицу — 60%, за выставку современной скульптуры — 58%, за батуты и качели — 58%, за арт-галерею — 54%, за город мастеров — 52%, за йогу для всех — 51%, за певческое поле — 45%, за экстремальный спорт — 40%, за тематическую зону «Назад в СССР» — 33%, за сувенирную ярмарку — 27%, за антикварный рынок — 27%, за военно-патриотическую экспозицию — 17%.

Кроме онлайн-голосования, опрос о будущем наполнении парка «Тучков буян» проводился среди избирателей в единый день голосования 8 сентября 2019 года. В нем приняли участие 380 564 петербуржца. По итогам опроса в пятерку лидеров вошли: детский городок — 11,89%, зимний каток — 10,23%, ботанический сад — 10,08%, главный городской газон — 9,50%, фонтаны — 9,41%. За открытую сцену отдано 8,51% голосов, за городской пляж — 7,68%, за арт-галерею — 7,35%, за ресторанную улицу — 7,02%, за выставку современной скульптуры — 6,89%, за город мастеров — 6,82%, за йогу для всех — 4,62%.

«Обе пятерки лидеров, как по итогам интернет-голосования, так и по итогам добровольного анкетирования, будут учтены при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка», — пообещали в Смольном.

Напомним, на разработку концепции парка будет объявлен международный конкурс, с выбором концепции планируют определиться к лету 2020 года.

Напомним, Тучковым буяном назывался пеньковый склад, выходящий фасадом на Малую Неву. Здание было выстроено в 1763—1772 годах на островке в русле реки и является памятником раннего петербургского классицизма. В начале ХХ века протоки между буяном, соседними островками и Петроградской стороной засыпали, и название «Тучков буян» перешло на новую территорию, ограниченную проспектом Добролюбова, улицей Тучковой дамбы и Тучковым мостом, а также площадью Академика Лихачева и Биржевым мостом.

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Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею строительства парка на месте судебного квартала, представленную Александром Бегловым. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.