Вильнюс, 11 октября, 2019, 14:17 — ИА Регнум. На побережье Балтийского моря на Куршской косе, у приграничного с Калининградской областью курорта Ниды, море выбросило переносной зенитный ракетный комплекс шведского производства RBS-70. ПЗРК был заряжен ракетой и готов к применению. Его обнаружил местный житель, который поделился фотографиями находки на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот страницы Facebook Darius Jasaitis RBS-70 на берегу

Зенитный комплекс с боезарядом на месте уничтожили бойцы литовского антитеррористического подразделения Aras.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 сентября по 11 октября у побережья Куршской косы прошли военные учения Gintarinė strėlė 2019/2, во время которых литовские военные учились поражать воздушные цели с помощью систем ПЗРК RBS-70. Пуски ракет проводили с палубы судна Jotvingis.