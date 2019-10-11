Ярославль, 11 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля, врач Дмитрий Петровский назвал плюсы и минусы готовящейся реформы по централизации закупок лекарств для государственных больниц в регионе. По мнению Петровского, которым он поделился с корреспондентом ИА REGNUM, плюсов у этой идеи больше, чем минусов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно о планах региональных властей перевести все закупки лекарств и медицинского оборудования в ГУП «Областная фармация». Сейчас предприятие занимается снабжением лекарствами льготников.

Практически такая централизация приведет к созданию на территории Ярославской области огромного медицинского оптового дистрибьютора, — полагает Дмитрий Петровский. ИА REGNUM приводит мнение депутата о преимуществах и недостатках этой идеи:

Плюсы централизации:

1. Снижение стоимости закупаемых лекарств. Централизация закупки позволяет объединить в единую закупку потребности нескольких десятков и сотен лечебно-профилактических учреждений в регионе. За счет закупки большого объема и снижения рисков неплатежеспособности отдельных ЛПУ в торгах будут участвовать крупные, федеральные поставщики. Единая закупка предполагает формирование нескольких лотов на общую сумму сотни миллионов рублей в месяц. При таких объемах закупки, не требующих сложной логистики по доставке в разные больницы поставщики готовы максимально падать в цене.

2. Увеличение закупок лекарств при том же финансировании. Это увеличит доступность бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

3. Устранение периодов пиковых нагрузок на региональный бюджет. Использование механизма централизации закупок позволит сделать нагрузку на бюджет равномерной в течение календарного года без возникновения кассовых разрывов.

4. Снижение затрат на содержание персонала по закупкам. Одних видов медицинских перчаток, закупаемых для нужд лечебных учреждений, десятки. Разбираться во всем этом многообразии могут только подготовленные специалисты. Содержание таких специалистов в каждой больнице затратно. Кроме того, специалистов на территории региона крайне мало.

5. Снижение бюджетных затрат на хранение лекарств. Многие лекарства требуют специальных условий для длительного хранения. Создание таких условий в каждом ЛПУ области очень затратно.

6. Снижение потерь бюджета при окончании сроков годности лекарств. В результате ошибок планирования, желании перестраховаться, зачастую в больницах остаются товарные запасы с истекающим сроком годности. При этом бюджет области теряет много финансовых ресурсов. При централизации вероятность формирования товарных «нелеквидов» будет меньше, так как всегда можно будет перенаправить лекарства с истекающим сроком годности в нуждающееся в них ЛПУ, так как единый поставщик будет видеть потребности всех больниц области.

7. Противодействие коррупции. Намного проще следить за «заказными» поставками в одном месте, и ФСБ и МВД и другие контролирующие организации будут иметь больше возможностей за контролем закупок лекарств.

8. Снижение сроков поступления лекарств. Механизм централизации позволяет серьезно сократить сроки поставки за счет поставки всего объема закупаемых препаратов на единый склад. Кроме того, будет возможность мгновенной поставки лекарств из имеющихся запасов без проведения процедур закупки.

9. Повышение качества лекарственных средств. Крупные федеральные поставщики не смогут себе позволить поставку некачественных лекарств и медицинских изделий.

10. Типизация технических заданий. Появятся единые для всех закупок технические задания, максимально прозрачные для поставщиков, что приведет к увеличению количества поставщиков, желающих участвовать в процедуре закупки.

Минусы централизации:

1. Повышение расходов на создание единого транспортно-логистического хаба. Ранее нагрузка по хранению и транспортировке лекарств в отдельные учреждения лежала на каждом поставщике. При централизации эта обязанность будет возложена на «Областную фармацию». Существующие транспортно-логистические возможности предприятия не соответствуют такому объемы, поэтому бюджету будет необходимо дополнительно тратить финансовые средства на закупку автотехники, возведение и обустройство специализированных мест хранения лекарств и медицинских изделий.

2. Необходимость создания разветвленной системы автоматизации закупок. Дополнительные расходы потребуются на развитие цифровой системы подачи заявок от лечебно-профилактических учреждений области. Без отработанной системы подачи цифровых заявок, вся система закупок может встать, что приведет к трагическим последствиям.

3. Необходимость финансирования запуска системы «в пробном режиме». Внедрение централизованных закупок и отказ от сегодняшней модели закупочной деятельности в ЛПУ недопустимо без подготовительного тестового периода работы новой системы для отладки и устранения возможных недоработок. Иначе это станет «миной немедленного действия», которая может разрушить всю систему оказания медицинской помощи в области.

4. Снижение уровня персонифицированности закупок. Каждое лечебное учреждение имеет свои особенности в плане предпочтительных лекарств и медицинских изделий. Зачастую это коррупционная предпочтительность, но часто она вынужденная, так как позволяет обеспечивать потребности конкретного ЛПУ из-за наработанной лечебной практики по лечению отдельных заболеваний.

5. Риски длительных судебных разбирательств с федеральной антимонопольной службой. Так как подобная централизация создает на территории области монополиста, ожидаемо желание отдельных поставщиков оспорить такую централизацию путем многочисленных исков.

Несмотря на то, что Дмитрий Петровский приводит в два раза больше плюсов, чем минусов идеи централизации закупок, сам он сомневается в том, что она будет реализована должным образом: