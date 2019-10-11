ООН: в Афганистане в результате авиаударов США погибли 30 мирных жителей
Кабул, 11 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум. 10 октября Организация Объединенных Наций представила официальный доклад, согласно которому было установлено, что четыре месяца назад в результате авиационных ударов, нанесенных Соединёнными Штатами Америки по возможным пунктам производства наркотиков на территории западного Афганистана, погибли 30 мирных жителей.
По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в результате авиационных ударов по меньшей мере 5 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
Согласно докладу ООН, авиационные удары были нанесены по 60 зданиям на территории уездов Баква и Деларам провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах).
В докладе также сообщается о еще четырех жертвах из числа мирных жителей, однако их статус на данный момент не установлен.
Командование США в Афганистане оперативно отреагировало на этот доклад и заявило, что авиационные удары, нанесенные 5 мая текущего года, не стали причиной смертей или ранений некомбатантов.