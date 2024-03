Краснодар, 11 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к газетам The Times, The Telegraph и The Nation должно состояться 25 октября. Такое решение сегодня, 11 октября, вынес Арбитражный суд Краснодарского края, где состоялось предварительное заседание по иску миллиардера о защите деловой репутации.

Представители западных изданий на это заседание не явились.

Как заявил по итогам предварительного заседания адвокат Дерипаски Алексей Мельников, если арбитражный суд признает публикации ряда западных СМИ об Олеге Дерипаске недостоверными, это может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к минфину США об отмене персональных санкций.

«Мы считаем, что это существенный довод», — приводит ТАСС слова адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года минфин США ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски и принадлежащих ему предприятий. В январе 2019 года санкции с принадлежащих предпринимателю предприятий «Русал», «En+» и «Евросибэнерго» были сняты, однако это стоило Дерипаске контрольного пакета акций в данных предприятиях.

В середине сентября 2019 года Дерипаска подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края к трём зарубежным издателям СМИ, в которых были обнародованы статьи, лёгшие в обоснование санкций США в отношении миллиардера. Бизнесмен намерен в судебном порядке добиться опровержения информации.

Напомним, ранее, в марте 2019 года, Дерипаска подал иск в Федеральный суд Вашингтона к минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. Бизнесмен считает, что Управление по контролю за иностранными активами американского казначейства (OFAC) преследует его незаконно.