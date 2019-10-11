Калуга, 11 октября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Калужский завод немецкой компании Volkswagen выпустил 500-тысячный мотор 1.6 MPI серии EA211 с начала своей работы в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Arrko.ru На заводе Volkswagen в Калужской области выпущен 500-тысячный двигатель/

Компания выпускает двигатели для автомобилей, произведенных в России, и поставляет моторы за границу страны. За 2018 год калужский завод произвел 161 000 моторов. Этот показатель на 56,3% выше, чем за 2017 год.

На заводе выпускается два вида бензиновых моторов 1.6 MPI серии EA211. Один из них имеет мощность 90 л. с., а другой — 110 л. с. Двигатели соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Кроме того, эти моторы соответствуют всем стандартам концерна Volkswagen AG, поскольку на производстве происходит постоянный мониторинг за качеством выпускаемой продукции.

Напомним, моторы 1.6 MPI, произведенные на заводе немецкой компании в Калуге, поставляются для трех моделей, которые производятся в России. Это Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Octavia.

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