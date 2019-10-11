Ашхабад, 11 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Активизацию двусторонних отношений обсудили президенты Молдавии и Узбекистана Игорь Додон и Шавкат Мирзиёев во время переговоров перед заседанием Совета глав государств СНГ, сообщает 11 октября издание Noi.md.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Стороны отметили, что вопрос активизации сотрудничества особо актуален, так как последний обмен визитами глав государств состоялся более 20 лет назад, а заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству — в 2002 году.

Во время переговоров стороны договорились об организации визита президента Молдавии в Узбекистан в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета глав государств СНГ. В рамках мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч.

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