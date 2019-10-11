Милан, Италия, 11 октября, 2019, 13:50 — ИА Регнум. В первые восемь месяцев 2019 года рекламные доходы итальянских газет сократились на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, передает Affari Italiani в пятницу, 11 октября, со ссылкой на результаты экспертного исследования.

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Доходы газет сократились с 366 млн евро до 328 млн евро.

Сократились и рекламные доходы еженедельных изданий (на 15,5% до 200 млн евро), а также телевидения (на 6,4% до 2,16 млрд евро). В свою очередь рекламные доходы радиостанций выросли на 2,2% (до 274 млн евро).