Вашингтон, 11 октября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. В Калифорнии удалось заснять новую модель американской компании Tesla Model Y. Об этом сообщает издание Motor Trend.

Motor Trend Tesla Model Y

Фотошпионам удалось заснять новый кроссовер рядом с главным офисом Tesla в Пало-Альто. На представленных фотографиях можно впервые увидеть серийную модель без камуфляжа. Судя по всему автомобиль проходил тестирования. Внутри модели сидят два человека, один из которых все время делает какие-то пометки в ноутбуке.

Стоит отметить, что пока американская компания не давала дополнительных подробностей о Model Y. Судя по фото, эта модель будет выше, чем Model 3.

Из-за большого зазора в основании передней стойки можно сделать вывод, что модель пока не готова к серийной сборке. Кроме того, оконная отделка местами сделана не совсем последовательно. Однако, вероятно, совсем скоро новая Model Y будет доработана и поступит в серийное производство.

Напомним, по предварительной информации, новая Tesla Model Y поступит в продажу в версии Low Range, AWD и Performance осенью 2019 года. Стоимость авто составит от 51 000 долларов.

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