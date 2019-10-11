Сухум, 11 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. 11 октября президент Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

пресс-служба президента Абхазии

Рауль Хаджимба поприветствовал гостей и отметил важное значение сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере обороны.

Рауль Хаджимба «Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действо, направленное против наших государств»

Руководитель делегации первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения республики к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства Абхазии.