Президент Абхазии принял делегацию Совета Федерации РФ
Сухум, 11 октября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. 11 октября президент Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
пресс-служба президента Абхазии
Рауль Хаджимба поприветствовал гостей и отметил важное значение сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере обороны.
«Наше взаимодействие с Россией в сфере обороны, уверен приведет к укреплению обороноспособности и созданию условий для того, чтобы наши совместные мероприятия были на таком уровне, который свидетельствовал бы не просто о нашем сотрудничестве, но и о готовности отразить любое действо, направленное против наших государств»
Руководитель делегации первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по обороне и безопасности Александр Ракитин отметил доброжелательность населения республики к российским военнослужащим и поддержку со стороны руководства Абхазии.
«Мы посетили и 7-ю военную базу, и Пограничное управление. Встретились с военнослужащими, увидели, что у них хорошая социальная защищенность. Чувствуется поддержка и, самое главное, доброжелательность населения Абхазии, властей, хорошее взаимодействие с военными структурами. Для нас это очень важно, и очень приятно все это видеть и слышать»