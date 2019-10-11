Москва, 11 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы совместно с Минфином, а также представителями банковского и экспертного сообщества обсудят детали правительственного законопроекта о защите инвестиций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом договорились спикер Госдумы Вячеслав Володин и замминистра финансов Андрей Иванов в ходе делового завтрака Минсельхоза на тему комплексного развития сельских территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин (2)

Законопроект ранее уже был подготовлен Минфином и направлен на защиту и развитие инвестиционной деятельности в РФ.

«Его суть в том, чтобы создать комфортные условия для предпринимателей по реализации новых инвестиционных проектов на территории России, защитив проекты от изменяющихся условий ведения бизнеса, заключив соответствующие соглашения с бизнесом. И со своей стороны, со стороны государства, гарантировать в случае принятия каких-то решений и их применения по отношению к таким бизнес-проектам компенсировать ущерб в случае его причинения», — заявил журналистам Иванов.

В свою очередь, Володин предложил провести широкое обсуждение инициативы с теми, кого она напрямую коснется.

«Давайте этот законопроект обсудим с деловым сообществом, которого он будет касаться. Готовя законы, касающиеся участников рынка, давайте их приглашать», — отметил Володин.