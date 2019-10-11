Москва, 11 октября, 2019, 13:41 — ИА Регнум. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, своевременно получил уведомление от Министерства юстиции РФ о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом заявили в пресс-службе федерального министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Навальный

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«Некоммерческая организация […] уведомлена в установленный действующим законодательством срок», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее директор ФБК Иван Жданов заявлял, что юристы фонда не получили решение Минюста о включении в список иноагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного блогера Алексея Навального в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранных агентов. Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иноагентов, установлен в ходе проведенного контроля за её деятельностью.

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Напомним, закон об НКО — иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он обязывает НКО, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, принимать статус «иностранных агентов» с последующим занесением в специальный реестр.