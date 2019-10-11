Цхинвал, 11 октября, 2019, 13:34 — ИА Регнум. 12 октября в столице Южной Осетии пройдет праздник молодого вина. Мероприятие организовано компанией «Винодельня Иронсан» с целью популяризации и виноградарства и виноделия. Об этом 11 октября сообщает информагентство «Рес».

Посетители смогут продегустировать все виды винной продукции компании. Сотрудники компании продемонстрируют процедуру выжимки винограда и дальнейшие процессы изготовления вина. Для гостей праздника предусмотрены также различные развлекательные мероприятия.

Как сообщало ранееИА REGNUM, предприятие «Иронсан» является единственным винодельческим предприятием Южной Осетии и начало свою работу в конце декабря 2018 года. Проект осуществляется на средства российских инвесторов. Сумма капиталовложений составляет уже более 90 миллионов рублей. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.