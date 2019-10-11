Омск, 11 октября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Аграрии Омской области намолотили 3 млн 143 тыс. тонн зерна. Как сообщили ИА REGNUM 11 октября в областном правительстве, уборочную кампанию в регионе планируют завершить в ближайшие дни.

Omskportal.ru Урожай зерна

Обмолочено 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 99,3% от плана. Урожайность составляет 16,4 ц/га.

Также подходит к завершению уборка овощей и картофеля. Овощей убрано 97,1% от плана, картофель выкопан на 99,7% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что омские аграрии превысили «знаковую планку», намолотив более 3 млн тонн зерна, власти региона проинформировали 7 октября.