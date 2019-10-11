Рим, 11 октября, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Бывший лидер партии либералов Италии Маттео Ренци намерен переманить в свою новую партию «Живая Италия» до 88 депутатов от либералов и партии Сильвио Берлускони, передает Affari Italiani в пятницу, 11 октября.

Presidenza della Repubblica Маттео Ренци

Также в пятницу стало известно об очередном переходе депутата из фракции либералов во фракцию Ренци — такое решение приняла Лючия Аннибали.

Ренци объявил о выходе из партии либералов и о создании собственной партии и фракции в сентябре 2019 года. Новая партия поддерживает работу либерал-популистского правительства страны.

По мнению наблюдателей, целью действий Ренци является получение «золотой акции» в нынешнем коалиционном правительстве, которое в случае массового исхода депутатов в «Живую Италию» уже не сможет принять без Ренци ни одного решения.

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