Киев, 11 октября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, проведя 10 октября масштабный пресс-марафон, выиграл этот информационный раунд, заявил в своем комментарии по итогам мероприятия украинский политолог Руслан Бортник.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Эксперт объяснил, почему офис президента вообще решился на такой шаг:

«В преддверии протестов 14 октября команда президента очень внимательно отслеживает общественные настроения и понимает, что «штайнмайерпротесты», «Байденкейсы», отсутствие посадок и нерешенность вопроса тарифов, нарастание разочарование антикоррупционной политикой и проблемы со СМИ могут пошатнуть поддержку президента и заложить тренд на падение рейтингов, который сложно уже будет остановить», — подчеркивает Бортник.

Кроме того, отмечает специалист, эксперты постоянно критиковал президента Зеленского за «роликовый» способ коммуникации с обществом и эту критику в значительной мере разделяли украинцы.

«Ошибки в коммуникации по той же «формуле Штайнмайера» признал и сам президент. Зеленский и его команда услышали и прочувствовали. Протестные настроения в обществе, возможно, снижены, ответ на вопрос — «почему не разговариваете с журналистами» — также зафиксирован», — отмечает Бортник.

Также эксперт считает, что формат «пресс-марафона», безусловный большой плюс Зеленскому — поскольку это не просто «иное», а «лучшее»:

»Журналистам удалось поставить намного больше вопросов (и уточнений) нежели стандартно. На последней пресс-конференции Порошенко было задано 36 вопросов, Януковича — 17… Ответы (в основном) были более конкретны, развернуты и предметны. Президенту удалось пресечь многие попытки манипуляций со стороны журналистов, и во многих случаях показалось, что журналисты не подготовлены к такому диалогу».