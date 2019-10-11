Москва, 11 октября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. В Москве количество станций метрополитена достигнет 310 через пять лет, сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. Его слова опубликованы на сайте Стройкомплекса Москвы.

Московское метро

Такой показатель планируется реализовать к 2024 году. При этом длина линий московского метро увеличится до 574 километров. До 2027 года будет построено ещё 66 километров линий и 26 станций.

Вместе с МЦК и МЦД длина линий столичного метро достигнет одной тысячи километров в 2024 году.