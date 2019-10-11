Ярославль, 11 октября, 2019, 13:24 — ИА Регнум. 11 октября в Ярославле на Юго-Западной окружной дороге несколько автомобилей пробили колеса в больших ямах на съезде с Суринского путепровода, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дорога является частью федеральной трассы М-8 «Холмогоры» и одновременно городской магистралью. Обслуживанием её занимаются городские власти.

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Глубина ям с острыми краями составляет около 15 сантиметров. В основном в ямы попадают автомобили под управлением женщин.

«Проезжала по дороге, попала во все три ямы. Колесу всего четыре месяца, а оно уже разорвано в хлам. Семья попала на 4 тысячи рублей», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Наталья Верешко.

Проблемы в районе Суринского путепровода возникают регулярно. Зимой-весной 2019 года после долгих возмущений ярославцев мэрия города отремонтировала дорожное полотно. Однако хватило ремонта ненадолго. Сейчас городские власти обещают вернуться к этому участку.

«Договор находится на стадии заключения, он предусматривает ямочный ремонт именно на этом участке. В ближайшее время отремонтируем», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

Некоторые ярославцы намерены взыскивать с мэрии ущерб, причиненный автомобилям, через суд.