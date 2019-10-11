Санкт-Петербург, 11 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Первые авиапассажиры с электронными визами на посещение Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыли в международный аэропорт «Пулково». Как сообщили в управляющей компании аэропорта, такие туристы прибыли рейсами авиакомпаний Finnair, Mahan Air, airBaltic, Wizz Air. В числе первых пассажиров с электронными визами — граждане Финляндии, Ирана, Латвии и Венгрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Пулково

«Мы рассчитываем на значительный рост въездного туристического потока, и, как следствие, увеличение пассажиропотока аэропорта Пулково <…> Достичь максимального эффекта от действия электронных виз можно только в сочетании со снятием ограничений на полеты зарубежных авиакомпаний по седьмой свободе воздуха», — заявил гендиректор управляющей компании «ВВСС» Леонид Сергеев.

Первых «электронных» пассажиров встречал символ «Пулково» — желтый кот МасКот. Он фотографировался с гостями и дарил памятные сувениры от аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в Петербурге и Ленобласти начался эксперимент по упрощенному въезду в РФ граждан 53 государств по электронным визам. Среди этих стран все страны Европы и многие страны Азии. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

По электронной визе можно въехать в РФ через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

Электронная виза оформляется не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда на специализированном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Иностранные граждане, получившие электронные визы, имеют право находиться и передвигаться только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.