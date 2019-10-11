Пермь, 11 октября, 2019, 13:14 — ИА Регнум. В Перми краевой суд отменил тариф регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» и нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов, сообщает издание «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату

Инициаторами исков стали представители ТСЖ, считающие действующие тарифы экономически необоснованными.

Решение суда в законную силу не вступило. Министерство тарифного регулирования и энергетики региона после изучения мотивировочной части судебного решения примет решение о дальнейших действиях.

Напомним, в июне 2019 года в Пермском крае заявили о снижении платежа жителей за вывоз мусора. В многоквартирных домах тариф снизился на 0,39 рублей и составил 2,96 рублей за квадратный метр (ранее платеж составлял 3,35 рублей). Для жителей частного сектора тариф снизился на 5,02 рублей и составил 65,8 рублей с одного проживающего (ранее платеж составлял 70,82 рубля). Действие нового тарифа распространяется с 1 января 2019 года.