Токио, 11 октября, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Японская компания Toyota разработала концепт-кара LQ, который будет оборудован интерактивным помощником Yui с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Toyota Toyota LQ

Как говорится в сообщении японской компании, для создания этого автомобиля были задействованы все передовые технологии, которые были направлены на то, чтобы создать эмоциональную связь между машиной и человеком.

Так, автомобиль был оборудован автопилотом четвертого уровня и получил интерактивного помощника Yui, который будет учится у водителя. Эти технологии были созданы совместно с Toyota Research Institute (TRI). Они направлены на то, чтобы подстроится под предпочтения и потребности автовладельца. Чудо-помощник может менять освещение внутри авто, следить за температурой воздуха и регулировать ее и многое другое.

Концепт будет представленовогон на специальной выставке Future Expo 2019 в Токио.

Напомним, на автосалоне в Токио Toyota планирует представить водородный седан Mirai второго поколения.

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