Скопье, 11 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. 10 октября глава парламента Северной Македонии албанец Талят Джафери встретился с премьер-министром Словении Марьном Шарецем.

Флаг ЕС

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Джафери выразил Словении благодарность за постоянную поддержку страны в достижении стратегических целей по вступлению в НАТО и ЕС.

Словенский премьер подчеркнул, что Северная Македония приложила много усилий для начала процесса евро-атлантической интеграции и является примером мирного сосуществования разных народов, а потому заслуживает начала переговоров о вступлении в ЕС. Представитель Словении заверил Джафери в том, что его страна сделает все, чтобы убедить других европейских партнеров в необходимости назначения даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.