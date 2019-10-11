Шанхай, Китай, 11 октября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 4 минуты, завершилась со счётом 6:3, 5:7, 3:6.

(сс) Yann Caradec Новак Джокович

Джокович восемь раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника 11 эйсов, три ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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