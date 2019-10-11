Брюссель, 11 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, так как не хочет быть в роли вечного просителя у НАТО. Об этом 11 октября заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«Турции необходимо получить собственные системы ПВО. Мы не будем каждый раз просить. Это также объясняет причину, почему мы купили С-400», — заявил Чавушоглу.

Также он напомнил, что до нынешнего времени у Турции не было собственных зенитных систем и на территории страны устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания, что было хорошим, но временным решением данного вопроса.

Как передавало ИА REGNUM, поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в июле нынешнего года, к сентябрю был завершён второй этап поставок, а полный ввод российских зенитных систем в действие предполагается сделать в апреле 2020 года.